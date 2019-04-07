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Ракурс
Дебаты кандидатов: Порошенко будет ждать на «Олимпийском». Фото: Украина

Дебаты кандидатов: Порошенко будет ждать на «Олимпийском»

7 апр 2019, 19:56
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Действующий глава государства Петр Порошенко будет ждать кандидата в президенты Владимира Зеленского на стадионе Национального спортивного комплекса столицы «Олимпийский» 14 апреля.

В следующее воскресенье действующий президент придет на стадион и будет ждать Зеленского на Республиканском стадионе для проведения дебатов. Об этом Порошенко сообщил в эфире телеканала «Украина», передает «Гордон».

Порошенко пригласил зрителей и представителей телеканалов для дебатов на стадион около 19.00 или 20.00. Действующий президенты заметил, что был против таких дебатов, но примет в них участие и не позволит Зеленскому сойти с дистанции.

По словам Порошенко, декларации кандидатов являются второстепенной вещью, а самое главное — это сила для противостояния стране-агрессору.

Как ранее сообщал «Ракурс», Центризбирком заявил, что, согласно постановлению Комиссии, официальные дебаты могут проходить только в телестудии Общественного телевидения. Проведения теледебатов финансируется из бюджетных средств, которые выделили под эти цели в прошлом году.


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