Дебати кандидатів: Порошенко буде чекати на «Олімпійському»

https://racurs.ua/ua/n120449-debaty-kandydativ-poroshenko-bude-chekaty-na-olimpiyskomu.html

Ракурс

Чинний голова держави Петро Порошенко буде чекати кандидата в президенти Володимира Зеленського на стадіоні Національного спортивного комплексу столиці «Олімпійський» 14 квітня.

Наступного тижня чинний президент прийде на стадіон і буде чекати Зеленського на Республіканському стадіоні для проведення дебатів. Про це Порошенко повідомив в ефірі телеканалу «Україна», передає «Гордон».

Порошенко запросив глядачів і представників телеканалів для дебатів на стадіон близько 19.00 або 20.00. Чинний президенти зауважив, що був проти таких дебатів, але прийме в них участь і не дозволить Зеленському зійти з дистанції.

За словами Порошенка, декларації кандидатів є другорядною річчю, а найголовніше — це сила для протистояння країні-агресору.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центрвиборчком заявив, що, згідно з постановою Комісії, офіційні дебати можуть проходити тільки в телестудії Суспільного телебачення. Проведення теледебатів фінансується з бюджетних коштів, які виділили під ці цілі минулого року.