Душили, отрезали мизинец, изуродовали спину ножом: солдаты РФ пытали людей в ЦАР, ООН начала расследование / Фото: horamsk.ru

https://racurs.ua/n118101-dushili-otrezali-mizinec-izurodovali-spinu-nojom-soldaty-rf-pytali-ludey-v-car-oon-nachala.html

Racurs.ua

Организация Объединенных Наций проверяет информацию о пытках с участием российских солдат в Центральноафриканской Республике. Ранее AFP обнародовало интервью с местным жителем ЦАР, который заявил, что его пытали российские наемники.

Расследованию ООН предшествовал внутренний доклад, подтверждающий данные о том, что по крайней мере один житель города Бамбари в ЦАР подвергся издевательствам со стороны российских солдат, пишет «Голос Америки».

«Житель Бамбари был задержан россиянами и неоднократно подвергался пыткам в течение пяти дней. Ему отрезали мизинец и изрезали спину ножом», — говорится в докладе.

Этот доклад содержит фотографии шрамов на спине мужчины и его изуродованной руки. В интервью AFP пострадавший сообщил, что его зовут Махамат Нур Мамаду, он занимается торговлей на рынке.

«Они били меня цепями, железными прутами, резали ножом ногу, руки и плечо… Взяли большой нож и отрезали мне палец… Выбили зуб кирпичом», — сказал Мамаду.

Мамаду задержали солдаты национальных вооруженных сил ЦАР, после того как толпа ложно обвинила его в принадлежности к повстанческому движению.

По словам пострадавшего, там находился один переводчик армии ЦАР и несколько россиян. Напомним, влияние РФ в ЦАР растет с 2017 года. Москва уже отправила в африканское страну оружие и военных офицеров. Также там находится так называемый спецназ Кремля — наемники «Вагнера».

Напомним, российских корреспондентов, которые отправились проводить расследование о связи боевиков «Вагнера» с «поваром Путина» бизнесменом Пригожиным в ЦАР, убили 30 июля 2018 года.