Втручання РФ у вибори на Мадагаскарі: розслідування ВВС вийшло на кухаря Путіна і терористів ДНР / Фото: Скрін YouTube

https://racurs.ua/ua/n120483-vybory-prezydenta-madagaskaru-ne-obiyshlysya-bez-kuharya-putina-valizy-gotivky-i-terorystiv.html

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Вибори президента Мадагаскару, що відбулися торік, не обійшлися без втручання Росії. За даними розслідування ВВС, Росія намагалася вплинути на вибори в колишній французькій колонії, пропонуючи грошову винагороду принаймні шістьом кандидатам.

У 2018 році під виглядом туристів до країни приїжджали політтехнологи, тісно пов’язані з Кремлем, пише ВВС.

Вибори на Мадагаскарі стали найбільш непередбачуваними за всю історію країни. Бізнесмен Андрі Радзуеліна вийшов у другий тур з відривом всього 4% від головного суперника та переміг. Водночас, за даними журналістського розслідування, люди, пов’язані з «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним, пропонували гроші щонайменше шістьом кандидатам.

В операції брали участь десятки громадян Росії, які перебували на острові майже рік. Пастор Андре Майола, який посів четверте місце, повідомив BBC, що громадяни РФ прийшли до нього в кабінет з валізою грошей і оплатили його внесок на участь в президентських перегонах. За його словами, росіяни тоді підтримували шістьох-вісьомох кандидатів. Він також підписав документ, який зобов’язує його підтримати ставленика РФ, що набере найбільше голосів.

За інформацією BBC, участь у втручанні в вибори на Мадагаскарі брали терористи ДНР Андрій Крамар, Роман Поздняков, а також торговець діамантами Володимир Бояріщев і політтехнолог Пригожина Максим Шугалей.

За даними ЗМІ, у Пригожина є бізнес з видобутку золота в ЦАР та Судані. Не виключено, що «кухар Путіна» планував видобувати хром і золото на Мадагаскарі.