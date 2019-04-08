Владимир Зеленский, фото: Валентин Огиренко

https://racurs.ua/n120485-rossiyskiy-sled-v-snbo-ne-poluchali-ot-mirotvorca-informaciu-o-finansirovanii-kampanii.html

Ракурс

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявляют, что по состоянию на 12.00 сегодняшнего дня еще не получали от неправительственной организации «Миротворец», которая занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины и международного правопорядка, документов о причастности российских спецслужб к непосредственному участию в финансировании предвыборной кампании кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского.

Соответствующие письма от «Миротворца» не поступали ни курьерской почтой, ни фельдъегерской, сообщает «Укрифнорм» со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Вчера центр «Миротворец» опубликовал обращение к секретарю СНБО Александру Турчинову, главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку и главе комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергею Пашинскому по поводу якобы получения доказательств об участии российских спецслужб и созданных ими террористических организаций в финансировании кампании Зеленского. В центре заявляли, что финансирование осуществлялось с помощью вывода денег с криптовалют в наличные средства.

Отмечалось, что в этой деятельности были задействованы полковник ФСБ под прикрытием Андрей Пинчук и фактический владелец криптобиржи WEX боевик Дмитрий Хавченко, известный как один из участников передачи «черных ящиков» малазийского «Боинга», сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года.

В этом письме центр «Миротворец» призвал чиновников немедленно принять неотложные меры из-за «угрозы национальной безопасности Украины».

На странице «Миротворца» в Фейсбуке утверждается, что им известно о «серьезных переговорах с представителями различных структур» относительно требования «дискредитировать достоверность опубликованной информации на официальном уровне».

Напомним, в команде действующего президента Украины Петра Порошенко заявили, что он готов к дебатам с Зеленским по сути как 14, так и 19 апреля.