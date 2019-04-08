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Петр Порошенко, фото: Wikimedia Commons

Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути и 14 апреля, и 19 апреля — Герасимов

8 апр 2019, 14:15
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Президент Украины Петр Порошенко готов к проведению дебатов по сути с другим участником второго тура президентских выборов — шоуменом Владимиром Зеленским.

Об этом во время согласительного совета парламента заявил глава фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде народный депутат Артур Герасимов, сообщает издание ЛИГА.net.

«Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути и 14 апреля, и 19 апреля. Как говорится, „стадион, так стадион“», — отметил Герасимов.

При этом не известно, была ли эта реплика реакцией Герасимова на заявление Зеленского, который сегодня выдвинул новое условие для проведения дебатов с Порошенко — только 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Или же имелось в виду, что Порошенко готов прийти на стадион, как и планировал, на дебаты 14 апреля, а 19 апреля — в студию Общественного вещания, как это предусмотрено соответствующим постановлением Центральной избирательной комиссии.

Напомним, в Центризбиркоме вчера заявили, что согласно постановлению от 5 мая 2014 года, дебаты между кандидатами в президенты должны финансироваться госбюджетом и проходить в студии Общественного телевидения.


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