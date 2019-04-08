Владислава Мангера госпитализировали из-за проблем с сердцем. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n120473-v-mangera-problemy-s-serdcem-figuranta-dela-gandzuk-gospitalizirovali.html

Ракурс

Владислав Мангер, председатель Херсонского облсовета и подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, попал в больницу.

Чиновнику стало плохо 5 апреля. Именно в тот день на подозреваемого надели электронный браслет. Сейчас Мангер находится на стационарном лечении в Херсонском областном кардиологическом диспансере. Об этом 8 апреля сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Херсонского облсовета Галину Ляшевскую.

«У него проблемы с сердцем. Точный диагноз мне неизвестен», — отметила пресс-секретарь.

Защитник Мангера в суде Дмитрий Ильченко заявил, что сегодня на 15.30 запланировано заседание Шевченковского райсуда Киева. Служители Фемиды должны рассмотреть представление Генпрокуратуры об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета сроком на два месяца. Адвокат заявил, что суд, вероятно, перенесет заседание из-за отсутствия чиновника в судебном зале.

Как известно, 6 марта суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении Мангера от должности сроком на один месяц.

Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк в феврале 2019 года. В апреле служители Фемиды избрали чиновнику меру пресечения — обязали главу Херсонского облсовета до 1 июня носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Сам чиновник заявил, что недоволен решением суда, и пообещал, что будет его обжаловать.