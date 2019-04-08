Владислава Мангера госпіталізували через проблеми з серцем. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n120473-u-mangera-problemy-z-sercem-figuranta-spravy-gandzuk-gospitalizuvaly.html

Ракурс

Владислав Мангер, голова Херсонської облради та підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, потрапив до лікарні.

Посадовцю стало зле 5 квітня. Саме того дня на підозрюваного одягнули електронний браслет. Наразі Мангер перебуває на стаціонарному лікуванні в Херсонському обласному кардіологічному диспансері. Про це 8 квітня повідомляє УНІАН із посиланням на прес-секретаря Херсонської облради Галину Ляшевську.

«У нього проблеми з серцем. Точний діагноз мені невідомий», — зазначила прес-секретар.

Захисник Мангера в суді Дмитро Ільченко заявив, що сьогодні на 15.30 заплановано засідання Шевченківського райсуду Києва. Служителі Феміди повинні розглянути подання Генпрокуратури щодо відсторонення Мангера від посади голови Херсонської облради строком на два місяці. Адвокат заявив, що суд, імовірно, перенесе засідання через відсутність посадовця в судовій залі.

Як відомо, 6 березня суд частково задовольнив клопотання прокуратури про відсторонення Мангера від посади строком на один місяць.

Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк у лютому 2019 року. У квітні служителі Феміди обрали посадовцю запобіжний захід — зобов’язали голову Херсонської облради до 1 червня носити електронний браслет і здати закордонний паспорт. Сам чиновник заявив, що незадоволений рішенням суду, й пообіцяв, що буде його оскаржувати.