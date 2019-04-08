В Конгрессе США наблюдается «санкционная усталость», фото: E-news.su

https://racurs.ua/n120472-entuziazm-kongressa-otnositelno-dopolnitelnyh-antirossiyskih-sankciy-umenshaetsya-bloomberg.html

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В Конгрессе США наблюдается «санкционная усталость» в отношении России.

Об этом заявил сенатор-республиканец Марко Рубио из Флориды, инициатор одного из законопроектов, направленных на введение против РФ новых ограничительных мер из-за ее вмешательства в выборы президента США в 2016 году, сообщает агентство Bloomberg.

Впрочем, Рубио надеется, что американским политикам все же удастся увеличить поддержку соответствующих законопроектов.

Сейчас в Конгрессе есть два таких законопроекта, направленных на усиление давления в отношении российских физических и юридических лиц путем ограничения им доступа к капиталу и американским рынкам.

Ряд политиков в США все еще хотят, чтобы Россия столкнулась с более серьезными последствиями из-за ее вмешательства в дела других стран, но среди них нет четкого консенсуса относительно того, как послать правильный сигнал Кремлю. Также в Конгрессе опасаются, что эти законопроекты повлекут непредсказуемые экономические последствия.

Ранее сегодня сообщалось, что ряд депутатов Бундестага и чиновников Германии работает над снятием санкций с России в Совете Европы.