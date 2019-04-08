ПАСЕ может рассмотреть вопрос отмены санкций против РФ. Фото: ТСН

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Над снятием санкций с России работает ряд депутатов Бундестага и чиновников Германии.

Представители Федеративной Республики Германия открыто ведут действия по уменьшению санкционного давления на Россию в Совете Европы. В Берлине ожидают, что санкции против РФ можно будет отменить на текущей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом 8 апреля сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источники.

По информации журналистов, сейчас Германия проводит скоординированную кампанию для отмены антироссийских санкций. Отмечается, что за отмену давления на Россию и дальнейший диалог с Москвой выступает правительственная коалиция — партия ХДС/ХСС и социал-демократы. Депутаты Бундестага на днях направили на имя резидента ПАСЕ письмо с просьбой пересмотреть санкционные правила, убрав право Ассамблеи накладывать санкции на делегации государств-нарушителей при утверждении их полномочий.

Также депутаты из Германии активно убеждают других парламентариев ПАСЕ в том, что Европа не должна поддерживать борьбу Украины против РФ, поскольку она для Киева является лишь «предвыборной технологией».

Депутаты заявляют, что канцлер Германии Ангела Меркель лично поддерживает отмену антироссийских санкции. Как известно, глава правительства до сих пор не обнародовала позицию по этому поводу.

СМИ пишут, что вопрос ликвидации санкций против РФ могут рассмотреть уже на апрельской сессии ПАСЕ.

Напомним, в марте в США приняли антироссийские законопроекты. Конгрессмены обвинили режим президента РФ Путина в смерти Бориса Немцова, а также запретили американскому правительству признавать Крым российским и оказывать любое содействие в признании суверенитета России над полуостровом.