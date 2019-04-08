ПАРЄ може розглянути питання скасування санкцій проти РФ. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n120457-nimechchyna-pracuie-nad-skasuvannyam-antyrosiyskyh-sankciy-u-radi-ievropy-zmi.html

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Над зняттям санкцій з Росії працює низка депутатів Бундестагу та чиновників Німеччини.

Представники Федеративної Республіки Німеччина відкрито ведуть дії зі зменшення санкційного тиску на Росію в Раді Європи. У Берліні очікують, що санкції проти РФ можна буде скасувати на поточній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це 8 квітня повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, наразі Німеччина проводить скоординовану кампанію для скасування антиросійських санкцій. Зазначається, що за скасування тиску на Росію та подальший діалог із Москвою виступає урядова коаліція — партія ХДС/ХСС і соціал-демократи. Депутати Бундестагу днями надіслали на ім’я резидента ПАРЄ листа з проханням переглянути санкційні правила, прибравши право Асамблеї накладати санкції на делегації держав-порушниць під час затвердження їх повноважень.

Також депутати з Німеччини активно переконують інших парламентарів ПАРЄ в тому, що Європа не повинна підтримувати боротьбу України проти РФ, оскільки вона для Києва є лише «передвиборчою технологією».

Депутати заявляють, що канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто підтримує скасування антиросійських санкцій. Як відомо, глава уряду досі не оприлюднювала позицію з цього приводу.

ЗМІ пишуть, що питання ліквідації санкцій проти РФ можуть розглянути вже на квітневій сесії ПАРЄ.

Нагадаємо, у березні в США ухвалили антиросійські законопроекти. Конгресмени звинуватили режим президента РФ Путіна в смерті Бориса Нємцова, а також заборонили американському уряду визнавати Крим російським і надавати будь-яке сприяння у визнанні суверенітету Росії над півостровом.