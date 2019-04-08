Помпео закликав припинити війну в Сирії. Фото: Фонд стратегической культуры

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Наступ на Триполі підрозділів формування «Лівійська національна армія» закликали припинити Сполучені Штати Америки.

У Вашингтоні вважають, що всі учасники конфлікту повинні повернутися на колишні позиції. США наголосили, що виступають проти військового наступу сил Халіфи Хафтара на Триполі. Про це заявив Державний секретар США Майк Помпео, повідомляється на веб-сторінці Держдепартаменту.

«Закликаємо негайно припинити військові операції проти лівійської столиці», — йдеться у заяві.

Помпео пояснив, що США стурбовані веденням кровопролитних бойових дій поблизу лівійської столиці. Наступ на Триполі «Лівійської національної армії» становить під загрозу життя мирних мешканців, які опинилися в епіцентрі війни.

За словами Держсекретаря, об'єднати Лівію може політичне рішення. Він закликав лівійських лідерів повернутися за стіл переговорів. Посередником цих переговорів міг би стати спеціальний представник генерального секретаря ООН Гасан Саламе.

Нагадаємо, 4 квітня генерал Халіф Хафтар, який командує збройним формуванням «Лівійська національна армія» оголосив наступ на Триполі, що контролюється визнаним міжнародною спільнотою урядом національної згоди.

На столицю Лівії того ж дня вирушила велика колона військової техніки та вантажівок. Поблизу Триполі точаться бойові дії. Уряд національної згоди залучив бойову авіацію до бойових дій. Жертвами громадянської війни за останні дні стали понад 20 осіб, ще щонайменше 30 осіб дістали поранення. ООН закликала до перемир’я для евакуації постраждалих і загиблих, але бої не припинилися.