В Лівії самопроголошена армія почала наступ на столицю. Фото: yahoo.com

https://racurs.ua/ua/n120368-viyskovyy-konflikt-u-liviyi-samoprogoloshena-armiya-pochala-nastup-na-trypoli-tryvaut-boyovi.html

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Наступ на Триполі 4 квітня оголосив генерал Халіф Хафтар, який командує незаконним збройним формуванням «Лівійська національна армія».

Командувач цієї армії хоче очистити столицю країни від «терористів та найманців». Генерал планує захопити Триполі за 48 годин. Про це він заявив у спеціальному аудіозверненні, повідомляє AFP.

На столицю Лівії вже вирушила колона військової техніки та вантажівок. Одні ЗМІ пишуть, що підрозділи увійшли в місто Гарьян, що розташоване приблизно в 100 км від Триполі. Однак відразу чотири джерела заперечили цю інформацію.

Визнаний міжнародною спільнотою уряд вже оголосив мобілізацію власних військових підрозділів. Всі підконтрольні Фаїзу Сараджу війська приведені в повну бойову готовність.

Як повідомляє Le Point, поблизу столиці Лівії почалися бойові дії. Бійців «Лівійської національної армії» з боями витіснили з греблі за 27 км на захід від Триполі. Військовослужбовці уряду національної злагоди взяли у полон десятки ворогів, вилучили їхні транспортні засоби.

Нагадаємо, після загибелі лівійського диктатора Муаммара Каддафі в 2011 році Лівія розкололася на безліч конкуруючих збройних таборів. В країні панує хаос, у державі діють кілька урядів: самопроголошені ісламістський уряд національного порятунку й світський уряд, а також уряд національної злагоди, який визнаний міжнародним співтовариством.