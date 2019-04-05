Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України, фото: «Царьград»

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Світовий банк понизив до 2,7% прогноз зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України у 2019 році.

Про це йдеться у квітневій доповіді банку про економіку Європи і Центральної Азії, повідомляють УНН.

Це дещо нижче ніж січневі показники, коли Світовий банк прогнозував зростання ВВП на 2,9%.

Прогнози зростання на 2020 рік не змінилися і становлять 3,4%. У січні Світовий банк прогнозував зростання економіки України у 2021 році на рівні 3,8%, тепер цей прогноз дещо зменшено — до 3,7%.

Водночас у Світовому банку очікують, що інфляція в Україні в цьому році сягне 6,8%, у 2020 році зменшиться до 6%, у 2021 році — до 5,4%.

Також у Світовому банку прогнозують зменшення співвідношення державного боргу України до ВВП. Згідно з прогнозами, у 2019 році воно становитиме 60,1% від ВВП, у 2020 році — зменшиться до 57,9%, у 2021 році — до 55,7%.

Нагадаємо, показник росту ВВП України у 2018 році Світовий банк оцінював на рівні 3,8%. У січні в установі прогнозували, що цьогорічний ріст світового ВВП складе 2,9%.