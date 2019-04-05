Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины, фото: «Царьград»

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Ракурс

Всемирный банк понизил до 2,7% прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2019 году.

Об этом говорится в апрельском докладе банка об экономике Европы и Центральной Азии, сообщают УНН.

Это несколько ниже января, когда Всемирный банк прогнозировал рост ВВП на 2,9%.

Прогнозы роста на 2020 год не изменились и составляют 3,4%. В январе Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2021 году на уровне 3,8%, теперь этот прогноз несколько уменьшено — до 3,7%.

В то же время во Всемирном банке ожидают, что инфляция в Украине в этом году достигнет 6,8%, в 2020 году уменьшится до 6%, в 2021 году — до 5,4%.

Также во Всемирном банке прогнозируют уменьшение соотношения государственного долга Украины к ВВП. Согласно прогнозам, в 2019 году оно составит 60,1% от ВВП, в 2020 году — снизится до 57,9%, в 2021 году — до 55,7%.

Напомним, показатель роста ВВП Украины в 2018 году Всемирный банк оценивал на уровне 3,8%. В январе в учреждении прогнозировали, что рост мирового ВВП составит 2,9%.