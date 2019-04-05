Транзитный спор: Украина проиграла в деле против России. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n120366-tranzitnyy-spor-ukraina-proigrala-v-dele-protiv-rossii.html

Ракурс

Украина проиграла спор с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу об ограничении транзитных перевозок, которое перекрыло Украине доступ к рынкам Средней Азии. Этот проигрыш стал уже третьим по жалобам, которые подавал Киев.

Всемирная торговая организация приняла сторону России в прецедентном деле об ограничении транзита из-за угрозы национальной безопасности. Это первый случай, когда страна подала жалобу по этой статье. Об этом сообщается в статье «Европейской правды», а ВТО обнародует свое решение позднее.

Украина пыталась оспорить запрет Москвы, но ВТО не признали ограничение нарушением из-за политической ситуации в стране в 2014—2015 годах, которая якобы несла опасность для национальной безопасности России.

Отметим, что статья XXI ГАТТ часто используется странами для торговых войн и Украина первой попыталась ее оспорить. Чаще всего этот повод для запрета используют в России и США, так что американская сторона в этом споре приняла сторону России.

Признание правоты Украины могло навлечь на США ряд жалоб с аналогичной претензией от других стран, которые подверглись такому же ограничению на американском рынке.

Ранее сообщалось, что Украина также подала жалобу в ВТО на антидемпинговые пошлины Армении и Кыргызстана.