Транзитна суперечка: Україна програла, а США підтримали Москву. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n120366-tranzytna-superechka-ukrayina-prograla-a-ssha-pidtrymaly-rosiu.html

Ракурс

Україна програла спір із Росією у Світовій організації торгівлі у справі про обмеження транзитних перевезень, яке перекрило Україні доступ до ринків Середньої Азії. Цей програш став вже третім за скаргами, які подавав Київ.

Світова організація торгівлі стала на бік РФ у прецедентній справі про обмеження транзиту, запровадженого Росією нібито через загрозу її національній безпеці, згідно зі ст. 21 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) «Перешкода будь-якій стороні у здійсненні будь-яких дій, які вона вважає необхідними для захисту суттєвих інтересів своєї безпеки». Про це повідомляється в статті «Європейської правди», а СОТ оприлюднить своє рішення пізніше.

Україна намагалася оскаржити заборону Москви, але СОТ не визнали обмеження порушенням через політичну ситуацію між країнами у 2014−2015 роках, яка нібито несла небезпеку для національної безпеки Росії.

Зазначимо, що ст. 21 ГАТТ часто використовується країнами для торгових воєн і Україна першою спробувала її оскаржити. Найчастіше цей привід для заборони використовують у Росії та США, саме тому американська сторона в цій суперечці стала на бік Росії. Визнання правоти України могло накликати на США низку скарг із аналогічною претензією від інших країн, які зазнали такого ж обмеження на американському ринку.

Раніше повідомлялося, що Україна також подала скаргу до СОТ на антидемпінгові мита Вірменії та Киргизстану.