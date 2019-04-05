В Ливии самопровозглашенная армия начала наступление на столицу. Фото: yahoo.com

https://racurs.ua/n120368-voennyy-konflikt-v-livii-samoprovozglashennaya-armiya-nachala-nastuplenie-na-tripoli.html

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Наступление на Триполи 4 апреля объявил генерал Халиф Хафтар, который командует незаконным вооруженным формированием «Ливийская национальная армия».

Командующий этой армии хочет очистить столицу страны от «террористов и наемников». Генерал планирует захватить Триполи за 48 часов. Об этом он заявил в специальном аудиообращении, сообщает AFP.

На столицу Ливии уже отправилась колонна военной техники и грузовиков. Одни СМИ пишут, что подразделения вошли в город Гарьян, расположенный примерно в 100 км от Триполи. Однако сразу четыре источника опровергли эту информацию.

Признанное международным сообществом правительство уже объявило мобилизацию собственных военных подразделений. Все подконтрольные Фаизу Сараджу войска приведены в полную боевую готовность.

Как сообщает Le Point, вблизи столицы Ливии начались боевые действия. Бойцов «Ливийской национальной армии» с боями вытеснили с плотины в 27 км к западу от Триполи. Военнослужащие правительства национального согласия взяли в плен десятки врагов, изъяли их транспортные средства.

Напомним, после гибели ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия раскололась на множество соперничающих вооруженных лагерей. В стране царит хаос, в государстве действуют несколько правительств: самопровозглашенные исламистское правительство национального спасения и светское правительство, а также правительство национального согласия, который признано международным сообществом.