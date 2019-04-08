Помпео призвал прекратить войну в Сирии. Фото: Фонд стратегической культуры

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Наступление на Триполи подразделений формирования «Ливийская национальная армия» призвали прекратить Соединенные Штаты Америки.

В Вашингтоне считают, что все участники конфликта должны вернуться на прежние позиции. США заявили, что выступают против военного наступления сил Халифы Хафтара на Триполи. Об этом заявил Государственный секретарь США Майк Помпео, сообщается на веб-странице Госдепартамента.

«Призываем немедленно прекратить военные операции против ливийской столицы», — говорится в заявлении.

Помпео пояснил, что США обеспокоены ведением кровопролитных боевых действий вблизи ливийской столицы. Наступление на Триполи «Ливийской национальной армии» составляет под угрозу жизни мирных жителей, оказавшихся в эпицентре войны.

По словам Госсекретаря, объединить Ливию может политическое решение. Он призвал ливийских лидеров вернуться за стол переговоров. Посредником этих переговоров мог бы стать специальный представитель генерального секретаря ООН Гасан Саламе.

Напомним, 4 апреля генерал Халиф Хафтар, который командует вооруженным формированием «Ливийская национальная армия» объявил наступление на Триполи, который контролируется признанным международным сообществом правительством национального согласия.

На столицу Ливии в тот же день отправилась большая колонна военной техники и грузовиков. Вблизи Триполи идут боевые действия. Правительство национального согласия привлекло боевую авиацию к боевым действиям. Жертвами гражданской войны за последние дни стали более 20 человек, еще по меньшей мере 30 человек получили ранения. ООН призвала к перемирию для эвакуации пострадавших и погибших, но бои не прекратились.