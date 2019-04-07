В Ливии в результате боев погибли более 20 человек и десятки получили ранения. Фоо: РИА новости

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В Ливии жертвами боев возле столицы Триполи стали более 20 человек. Еще почти три десятка граждан получили ранения. ООН призвала к перемирию для эвакуации пострадавших и погибших, но бои не прекратились.

Повстанческая армия пришла с востока для захвата столицы Ливии. Премьер министр страны Файес аль-Серрадж обвинил генерала Халифу Хафтара в попытке государственного переворота и заявил, что повстанцев встретят силой. Об этом сообщает ВВС.

Среди погибших оказался медик Красного полумесяца и 14 повстанцев. Остальные шесть человек были военными и мирными жителями. Насилие в Ливии не прекращается с убийства прежнего правителя Муамара Каддафи в 2011 году.

Аварийные службы жалуются, что не могут попасть в районы боевых действий, а ООН все еще ждет прекращение огня на несколько часов.

В субботу армия правительства нанесла по повстанцам удар с воздуха и уже сегодня мятежники ответили авиаударом. Также бои продолжаются возле международного аэропорта к югу от столицы.

Отметим, что американские войска были временно эвакуировали на время беспорядков в стране. Тем временем министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что их миротворцы также были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов в Ливии погибли по меньшей мере четыре человека.