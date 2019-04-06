Боевые действия в Триполи. Фото: RT

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В Ливии, признанное международным сообществом правительство национального согласия привлекло боевую авиацию к боевым действиям. В течение последних дней вблизи Триполи идут бои.

Авиаудары были нанесены 6 апреля по позициям «Ливийской национальной армии», которая подчиняется генералу Халифу Хафтару. Бомбы сбросили на юге от Триполи. Об этом заявил официальный представитель проправительственной армии полковник ВВС Мухаммед Кануно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Al-Ayyam.

«Мы выполняли приказ о проведении разведывательных и боевых полетов. Использование авиации санкционировал глава правительства Фаиз Сарадж. Подобные мероприятия планируются и в дальнейшем», — заявил он.

По словам ливийского офицера, самолеты совершили атаки в 80 и 130 км от Триполи. В то же время, издание АР и телеканал Al Jazeera сообщили о авиаобстреле позиций «Ливийской национальной армии» в Гарьяни. Тем временем канал Al Hadath заявил, что в результате атаки с воздуха погибли четыре мирных жителя.

Напомним, 4 апреля генерал Халиф Хафтар, который командует вооруженным формированием «Ливийская национальная армия» объявил наступление на Триполи, что контролируется признанным международным сообществом правительством национального согласия. Хафтар заявил, что очистит столицу страны от «террористов и наемников».

На столицу Ливии в тот же день отправилась большая колонна военной техники и грузовиков. Вблизи Триполи идут боевые действия. Много погибших и раненых с обеих сторон.