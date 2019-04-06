Бойові дії в Триполі. Фото: RT

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У Лівії визнаний міжнародною спільнотою уряд національної згоди залучив бойову авіацію до бойових дій. Впродовж останніх днів поблизу Триполі точаться бої.

Авіаудари були завдані 6 квітня по позиціях «Лівійської національної армії», яка підпорядковується генералу Халіфу Хафтару. Бомби скинули на півдні від Триполі. Про це заявив офіційний представник проурядової армії полковник ВПС Мухаммед Кануно, повідомляє ТАСС із посиланням на газету Al-Ayyam.

«Ми виконували наказ про проведення розвідувальних та бойових польотів. Використання авіації санкціонував глава уряду Фаїз Сарадж. Подібні заходи плануються і в подальшому», — заявив він.

За словами лівійського офіцера, літаки здійснили атаки за 80 та 130 км від Триполі. Водночас, видання АР та телеканал Al Jazeera повідомили про авіаобстріл позицій «Лівійської національної армії» в Гар’яні. Тим часом канал Al Hadath заявив, що внаслідок атаки з повітря загинули четверо цивільних.

Нагадаємо, 4 квітня генерал Халіф Хафтар, який командує збройним формуванням «Лівійська національна армія» оголосив наступ на Триполі, що контролюється визнаним міжнародною спільнотою урядом національної згоди. Хафтар заявив, що очистить столицю країни від «терористів та найманців».

На столицю Лівії того ж дня вирушила велика колона військової техніки та вантажівок. Поблизу Триполі точаться бойові дії. Багато загиблих та поранених з обох сторін.