https://racurs.ua/ua/n217602-zsu-urazyly-velyku-grupu-vantajivok-okupantiv-v-bryanskiy-oblasti-rf-genshtab.html

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Сили оборони України уразили переправу і зосередження російських вантажівок й таким чином завдали удару по ворожій логістиці.

У Брянській області Російської Федерації, поблизу Берестка, було зафіксоване влучання по місце зосередження вантажівок ворожої армії. Саме цими машинами окупанти возять на передову боєприпаси, пальне та провізію. Про це 24 листопада Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

А в районі Новоукраїнки Донецької області була уражена переправу через річку Вовча. Внаслідок цього загарбники будуть змушені шукати обхідні шляхи, довші й вразливіші, щоб перекидати живу силу та техніку.

Ми й далі працюватимемо по ключових військових цілях противника, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада Сили оборони України уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С2» у Брянській області РФ, який прикривав російські об'єкти від українських дронів і ракет. Також було влучання по пункту управління БпЛА противника в районі Селидового Донецької області.