Трамп обвинил команду спецпрокурора в незаконной передаче информации. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n120451-tramp-obvinil-komandu-specprokurora-v-nezakonnoy-peredache-informacii.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп обвинил в незаконной передаче информации команду специального прокурора Роберта Мюллера. Глава Штатов утверждает, что сотрудники Мюллера передавали информацию о расследовании вмешательства РФ в американские выборы сотрудникам СМИ.

В своем сообщении Трамп назвал помощников спецпрокурора «командой из 13-ти ненавистников Трампа и злых демократов». По словам президента США, незаконная передача информации привела к распространению фейковых новостей. Об этом сообщил президент Трамп на своей странице в Twitter.

Мюллер и его подопечные расследовали шанс вмешательства России в выборы в 2016 году.

Как известно, Трамп все еще не ознакомился с полным текстом доклада Мюллера, а только прочитал его выводы, в которых говорится, что Россия не вмешивалась в выборы.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр отметил, что до середины апреля появится отредактированная копия доклада.

Как ранее сообщал «Ракурс», Сенат США запретил обнародовать расследование спецпрокурора Мюллера. Это была вторая попытка демократов представить общественности расследование.