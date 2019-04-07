Трамп звинуватив команду спецпрокурора в незаконній передачі інформації

https://racurs.ua/ua/n120451-tramp-zvynuvatyv-komandu-specprokurora-v-nezakonniy-peredachi-informaciyi.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп звинуватив в незаконній передачі інформації команду спеціального прокурора Роберта Мюллера. Голова Штатів стверджує, що співробітники Мюллера передавали інформацію про розслідування втручання РФ у американські вибори співробітникам ЗМІ.

У своєму повідомленні Трамп назвав помічників спецпрокурора «командою з 13-ти ненависників Трампа і злих демократів». За словами президента США, незаконна передача інформації привела до поширення фейкових новин. Про це повідомив президент Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Мюллер і його підопічні розслідували шанс втручання Росії у вибори в 2016 році.

Як відомо, Трамп все ще не ознайомився з повним текстом доповіді Мюллера, а тільки прочитав його висновки, в яких йдеться про те, що Росія не втручалася у вибори.

Раніше генпрокурор США Вільям Барр зазначив, що до середини квітня з’явиться відредагована копія доповіді.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Сенат США заборонив оприлюднювати розслідування спецпрокурора Мюллера. Це була друга спроба демократів представити громадськості розслідування.