У Лівії в результаті боїв загинули понад 20 осіб і десятки отримали поранення. Фото: РИА

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У Лівії жертвами боїв біля столиці Тріполі стали більше 20 осіб. Ще майже три десятки громадян отримали поранення. ООН закликала до перемир’я для евакуації постраждалих і загиблих, але бої не припинилися.

Повстанська армія прийшла зі сходу для захоплення столиці Лівії. Прем'єр міністр країни Файес аль-Серрадж звинуватив генерала Халіфа Хафтара в спробі державного перевороту і заявив, що повстанців зустрінуть силою. Про це повідомляє ВВС.

Серед загиблих опинився медик Червоного півмісяця і 14 повстанців. Решта шість осіб були військовими і мирними жителями. Насильство в Лівії не припиняється з часів вбивства колишнього правителя Муамара Каддафі в 2011 році.

Аварійні служби скаржаться, що не можуть потрапити в райони бойових дій, а ООН все ще чекає припинення вогню на кілька годин.

У суботу армія уряду завдала по повстанцях удар з повітря і вже сьогодні вони відповіли авіаударом. Також бої тривають біля міжнародного аеропорту на південь від столиці.

Зазначимо, що американські війська були тимчасово евакуювали на час заворушень в країні. Тим часом міністр закордонних справ Індії Сушма Сварадж заявила, що їхні миротворці також були евакуйовані.

Раніше повідомлялося, що в результаті авіаударів в Лівії загинули щонайменше чотири особи.