В частном секторе горели дома. Фото: ГСЧС

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Пожар в частном секторе Киева произошел 7 апреля в 23.06. Горели помещения на ул. Гомельской, что в Подольском районе.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, установили, что на придомовой территории горит мусор, травяной настил и деревья. Площадь пожара составляла 200 кв. м, огонь распространился на одноэтажный жилой дом и гараж. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киеве.

Во время тушения пожара в одном из хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов. В результате площадь пожара значительно увеличилась. Спасатели сумели вынести подальше от огня четыре канистры с бензином и один газовый баллон и этим самым предупредили возникновения еще большего пожара.

Возгорание на площади 600 кв. м локализовали в 1.43, а ликвидировали в 3.12. В ГСЧС отметили, что осложняло работу малое давление воды в местных пожарных гидрантах и захламленность домовладения.

Огонь уничтожил одноэтажный жилой дом и два нежилых помещения. Спасатели предупредили распространение огня на частный сектор. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Причина пожара и ущерб выясняется.

Напомним, 6 апреля в Киеве горела квартира в многоэтажном доме. Спасателям удалось спасти три жителя — отца семейства, его жену и пятилетнюю дочь. Также в ходе тушения в квартире обнаружили тело мужчины.