В приватному секторі Києва горіли будинки. Фото: ДСНС

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Пожежа в приватному секторі Києва сталася 7 квітня о 23.06. Горіли приміщення на вул. Гомельській, що у Подільському районі.

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що на прибудинковій території горить сміття, трав’яний настил та дерева. Площа пожежі складала 200 кв. м, вогонь розповсюдився на одноповерховий житловий будинок та гараж. Про це 8 квітня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Під час гасіння пожежі в одній із господарських споруд вибухнуло декілька газових балонів. Внаслідок цього площа пожежі значно збільшилась. Рятувальники зуміли винести подалі від вогню чотири каністри з бензином та один газовий балон і цим самим попередили виникнення ще більшої пожежі.

Загоряння на площі 600 кв. м локалізували о 1.43, а ліквідували о 3.12. У ДСНС відзначили, що ускладнював роботу малий тиск води в місцевих пожежних гідрантах та захаращеність домоволодіння.

Вогонь знищив одноповерховий житловий будинок та два нежитлових приміщення. Рятувальники попередили поширення вогню на приватний сектор. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не загинув та не постраждав. Причина пожежі та збиток з’ясовується.

Нагадаємо, 6 квітня в Києві горіла квартира в багатоповерховому будинку. Рятувальникам вдалося врятувати трьох мешканців — батька родини, його дружину та п’ятирічну доньку. Також у ході гасіння в квартирі виявили тіло чоловіка.