ГБР изучает скандальное видео конфликта вооруженного полицейского и водителя квадроцикла в Киеве / / Фото: Скрин YouTube

https://racurs.ua/n120471-drakoy-s-uchastiem-voorujennogo-policeyskogo-v-kieve-zanyalos-gosburo-rassledovaniy-video.html

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Дракой с участием вооруженного полицейского и водителя квадроцикла, произошедшей в минувшую субботу в одном из районов Киева, заинтересовалось Государственное бюро расследований. Как сообщила в Facebook замглавы ГБР Ольга Варченко, начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с явным неуважением к обществу).

«Установлено, что 6 апреля группа неизвестных лиц в зоне отдыха Дарницкого района столицы с применением предмета, похожего на огнестрельное оружие, наносили удары в область туловища и головы другому человеку», — написала Варченко.

По ее словам, эти действия были совершены из хулиганских побуждений и сопровождались особой дерзостью.

Детективам ГБР удалось выяснить, что один из хулиганов работает в Национальной полиции Украины.

«В случае доказательства в судебном порядке вины причастных лиц к совершению преступления им грозит наказание до семи лет лишения свободы», — добавила Варченко.

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