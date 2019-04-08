ДБР вивчає скандальне відео конфлікту озброєного поліцейського та водія квадроцикла у Києві / Фото: Скрін YouTube

https://racurs.ua/ua/n120471-biykou-za-uchasti-ozbroienogo-policeyskogo-v-kyievi-zaynyalosya-derjburo-rozsliduvan-video.html

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Бійкою за участі озброєного поліцейського та водія квадроциклу, що сталася минулої суботи в одному з районів Києва, зацікавилося Державне бюро розслідувань. Як повідомила у Facebook заступниця очільника ДБР Ольга Варченко, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство з явною неповагою до суспільства).

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 квітня група невідомих осіб у зоні відпочинку Дарницького району столиці із застосуванням предмету, схожого на вогнепальну зброю, наносили удари в область тулубу та голови іншій особі», — написала Варченко.

За її словами, ці дії були вчинені з хуліганських мотивів та супроводжувались особливою зухвалістю.

Детективам ДБР наразі вдалося з’ясувати, що один зі зловмисників працює у Національній поліції України.

«У разі доведення у судовому порядку вини причетних осіб до вчинення злочину їм загрожує покарання до семи років позбавлення волі», — додала Варченко.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!