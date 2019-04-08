Бійкою за участі озброєного поліцейського в Києві зайнялося Держбюро розслідувань (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n120471-biykou-za-uchasti-ozbroienogo-policeyskogo-v-kyievi-zaynyalosya-derjburo-rozsliduvan-video.htmlРакурс
Бійкою за участі озброєного поліцейського та водія квадроциклу, що сталася минулої суботи в одному з районів Києва, зацікавилося Державне бюро розслідувань. Як повідомила у Facebook заступниця очільника ДБР Ольга Варченко, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство з явною неповагою до суспільства).
«Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 квітня група невідомих осіб у зоні відпочинку Дарницького району столиці із застосуванням предмету, схожого на вогнепальну зброю, наносили удари в область тулубу та голови іншій особі», — написала Варченко.
За її словами, ці дії були вчинені з хуліганських мотивів та супроводжувались особливою зухвалістю.
Детективам ДБР наразі вдалося з’ясувати, що один зі зловмисників працює у Національній поліції України.
«У разі доведення у судовому порядку вини причетних осіб до вчинення злочину їм загрожує покарання до семи років позбавлення волі», — додала Варченко.
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