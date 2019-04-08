Коломойський вимагає повернення йому 2 млрд дол. активів. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n120470-nacionalizaciya-pryvatbanku-kolomoyskyy-vymagaie-vid-derjavy-povernennya-2-mlrd-dol-kapitalu.html

Ракурс

Олігарх Ігор Коломойський хоче, щоб держава повернула йому 2 млрд дол. активів, які лежали на рахунках «ПриватБанку» до його націоналізації.

При цьому бізнесмен, який наразі перебуває за кордоном через непорозуміння з чинною владою, заявив, що не планує повертати собі «ПриватБанк». Про це він повідомив в інтерв’ю виданню «Економічна правда» відповідаючи на питання, чи планує він подавати нові позови з вимогою компенсації.

«Мені не потрібен „ПриватБанк“. Але там лежало 2 млрд дол. капіталу. Нехай повернуть, і немає питань», — зазначив він.

Олігарх заявив, що «ПриватБанк» — це тягар для держави, додавши, що поганий кредитний портфель банку — це не провина його колишніх власників, а результат поганого менеджменту нового керівництва фінансової установи.

За словами Коломойського, якщо суд встановить порушення українського законодавства під час націоналізації банку, то тоді він планує «якось домовлятися або судитися» з владою. Олігарх додав, що розраховує на справедливий суд в Україні після президентських виборів.

Нагадаємо, у квітні 2019 року в справі щодо націоналізації «Приватбанку» почалися дебати. Коломойський просить суд визнати рішення правління Нацбанку протиправним і скасувати віднесення до категорії неплатоспроможних ПАТ «Комерційний банк „Приватбанк“». Після завершення судових дебатів служителі Феміди повинні ухвалити рішення у справі, яка розглядається за позовом олігарха до Нацбанку України, Кабміну, Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), фондового ринку та Нацкомісії з цінних паперів.