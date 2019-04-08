Коломойский требует вернуть ему 2 млрд долл. активов. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n120470-nacionalizaciya-privatbanka-kolomoyskiy-trebuet-ot-gosudarstva-vozvrata-2-mlrd-doll-kapitala.html

Ракурс

Олигарх Игорь Коломойский хочет, чтобы государство вернуло ему 2 млрд долл. активов, которые лежали на счетах «ПриватБанка» до его национализации.

При этом бизнесмен, который сейчас находится за границей из-за разногласий с нынешней властью, заявил, что не планирует возвращать себе «ПриватБанк». Об этом он сообщил в интервью изданию «Экономическая правда» отвечая на вопрос, планирует ли он подавать новые иски с требованием компенсации.

«Мне не нужен „ПриватБанк“. Но там лежало 2 млрд долл. капитала. Пусть вернут, и нет вопросов», — отметил он.

Олигарх заявил, что «ПриватБанк» — это бремя для государства, добавив, что плохой кредитный портфель банка — это не вина его бывших владельцев, а результат плохого менеджмента нового руководства финансового учреждения.

По словам Коломойского, если суд установит нарушение украинского законодательства во время национализации банка, то тогда он планирует «как-то договариваться или судиться» с властью. Олигарх добавил, что рассчитывает на справедливый суд в Украине после президентских выборов.

Напомним, в апреле 2019 года по делу о национализации «ПриватБанка» начались дебаты. Коломойский просит суд признать решение правления Нацбанка противоправным и отменить отнесение к категории неплатежеспособных ПАО «Коммерческий банк „ПриватБанк“». После окончания судебных прений служители Фемиды должны принять решение по делу, которое рассматривается по иску олигарха к Нацбанку Украины, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), фондовому рынку и Нацкомиссии по ценным бумагам.