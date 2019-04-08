Игорь Коломойский, фото: «Новое Время»

https://racurs.ua/n120458-v-ssha-otnositelno-kolomoyskogo-vedetsya-rassledovanie-smi.html

Ракурс

Украинский олигарх Игорь Коломойский попал в поле зрения Федерального бюро расследований (ФБР) США.

В отношении него ведется расследование о возможных финансовых преступлениях, среди которых — отмывание денег. Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой сразу на три информированных источника.

По информации источников — это широкомасштабное расследование, которое длится уже достаточно долгое время. Однако Коломойскому обвинения ни в одном из преступлений не были предъявлены, а адвокат олигарха утверждает, что его подзащитный отрицает причастность к этим правонарушениям.

«Господин Коломойский категорически отрицает, что он отмывал любые средства в США, — заявляет адвокат юридической фирмы «Ашкрофт» Майк Салливан, представляющий интересы украинского олигарха.

Отмечается, что в расследовании участвует американская прокуратура Северного округа штата Огайо, поскольку Коломойский имеет в этом регионе инвестиции.

По информации издания Financial Times, Коломойский сейчас проживает в Тель-Авиве (Израиль).

Напомним, в феврале Печерский районный суд Киева арестовал имущество ряда предприятий, собственником которых является Коломойский.