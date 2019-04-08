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Игорь Коломойский, фото: «Новое Время»
В США в отношении Коломойского ведется расследование — СМИhttps://racurs.ua/n120458-v-ssha-otnositelno-kolomoyskogo-vedetsya-rassledovanie-smi.htmlРакурс
Украинский олигарх Игорь Коломойский попал в поле зрения Федерального бюро расследований (ФБР) США.
В отношении него ведется расследование о возможных финансовых преступлениях, среди которых — отмывание денег. Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой сразу на три информированных источника.
По информации источников — это широкомасштабное расследование, которое длится уже достаточно долгое время. Однако Коломойскому обвинения ни в одном из преступлений не были предъявлены, а адвокат олигарха утверждает, что его подзащитный отрицает причастность к этим правонарушениям.
«Господин Коломойский категорически отрицает, что он отмывал любые средства в США, — заявляет адвокат юридической фирмы «Ашкрофт» Майк Салливан, представляющий интересы украинского олигарха.
Отмечается, что в расследовании участвует американская прокуратура Северного округа штата Огайо, поскольку Коломойский имеет в этом регионе инвестиции.
По информации издания Financial Times, Коломойский сейчас проживает в Тель-Авиве (Израиль).
Напомним, в феврале Печерский районный суд Киева арестовал имущество ряда предприятий, собственником которых является Коломойский.
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