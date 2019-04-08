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Ігор Коломойський, фото: «Новое Время»
У США стосовно Коломойського ведеться розслідування — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n120458-u-ssha-schodo-kolomoyskogo-vedetsya-rozsliduvannya-zmi.htmlРакурс
Український олігарх Ігор Коломойський потрапив у поле зору Федерального бюро розслідувань (ФБР) США.
Стосовно нього ведеться розслідування щодо можливих фінансових злочинів, серед яких — відмивання грошей. Про це повідомляє видання The Daily Beast із посиланням одразу на три інформовані джерела.
За інформацією джерел — це широкомасштабне розслідування, котре триває вже досить довгий час. Проте Коломойському звинувачення в жодному зі злочинів не були пред’явлені, а адвокат олігарха стверджує, що його підзахисний заперечує причетність до цих правопорушень.
«Пан Коломойський категорично заперечує, що він відмивав будь-які кошти у США, — заявляє адвокат юридичної фірми «Ашкрофт» Майк Салліван, який представляє інтереси українського олігарха.
Зазначається, що в розслідуванні бере участь американська прокуратура Північного округу штату Огайо, оскільки Коломойський має в цьому регіоні інвестиції.
За інформацією видання Financial Times, Коломойський наразі проживає в Тель-Авіві (Ізраїль).
Нагадаємо, в лютому Печерський районний суд Києва арештував майно низки підприємств, власником яких є Коломойський.
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