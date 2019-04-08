Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ігор Коломойський, фото: «Новое Время»

У США стосовно Коломойського ведеться розслідування — ЗМІ

8 кві 2019, 09:39
999

Український олігарх Ігор Коломойський потрапив у поле зору Федерального бюро розслідувань (ФБР) США.

Стосовно нього ведеться розслідування щодо можливих фінансових злочинів, серед яких — відмивання грошей. Про це повідомляє видання The Daily Beast із посиланням одразу на три інформовані джерела.

За інформацією джерел — це широкомасштабне розслідування, котре триває вже досить довгий час. Проте Коломойському звинувачення в жодному зі злочинів не були пред’явлені, а адвокат олігарха стверджує, що його підзахисний заперечує причетність до цих правопорушень.

«Пан Коломойський категорично заперечує, що він відмивав будь-які кошти у США, — заявляє адвокат юридичної фірми «Ашкрофт» Майк Салліван, який представляє інтереси українського олігарха.

Зазначається, що в розслідуванні бере участь американська прокуратура Північного округу штату Огайо, оскільки Коломойський має в цьому регіоні інвестиції.

За інформацією видання Financial Times, Коломойський наразі проживає в Тель-Авіві (Ізраїль).

Нагадаємо, в лютому Печерський районний суд Києва арештував майно низки підприємств, власником яких є Коломойський.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше