У Конгресі США спостерігається «санкційна втома», фото: E-news.su

https://racurs.ua/ua/n120472-entuziazm-kongresu-schodo-dodatkovyh-antyrosiyskyh-sankciy-zmenshuietsya-bloomberg.html

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У Конгресі США спостерігається «санкційна втома» щодо Росії.

Про це заявив сенатор-республіканець Марко Рубіо з Флориди, ініціатор одного з законопроектів, спрямованих на запровадження щодо РФ нових обмежувальних заходів через її втручання у вибори президента США в 2016 році, повідомляє агентство Bloomberg.

Втім, Рубіо сподівається, що американським політикам вдасться збільшити підтримку відповідних законопроектів.

Наразі в Конгресі є два такі законопроекти, спрямовані на посилення тиску стосовно російських фізичних та юридичних осіб через обмеження їм доступу до капіталу та американських ринків.

Низка політиків у США все ще хоче, щоб Росія зіштовхнулася з більш серйозними наслідками через своє втручання у справи інших країн, але серед них немає чіткого консенсусу щодо того, як надіслати правильний сигнал Кремлю. Також у Конгресі побоюються, що ці законопроекти матимуть непередбачувані економічні наслідки.

Раніше сьогодні повідомлялося, що низка депутатів Бундестагу та чиновників Німеччини працює над зняттям санкцій із Росії у Раді Європи.