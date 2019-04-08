Петро Порошенко, фото: Wikimedia Commons

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Президент України Петро Порошенко готовий до проведення дебатів по суті з іншим учасником другого туру президентських виборів — шоуменом Володимиром Зеленським.

Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив очільник фракції «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді народний депутат Артур Герасимов, повідомляє видання ЛІГА.net.

«Порошенко чекає Зеленського на дебати по суті і 14 квітня, і 19 квітня. Як то кажуть, „стадіон, так стадіон“», — наголосив Герасимов.

При цьому не відомо, чи була ця репліка реакцією Герасимова на заяву Зеленського, котрий сьогодні висунув нову умову проведення дебатів із Порошенком — лише 19 квітня на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Чи малося на увазі, що Порошенко готовий прийти на стадіон, як і планував, на дебати 14 квітня, а 19 квітня — до студії Суспільного мовлення, як це передбачено відповідною постановою Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, у Центрвиборчкомі вчора заявили, що згідно з постановою від 5 травня 2014 року, дебати між кандидатами у президенти мають фінансуватися з держбюджету і проходити у студії Суспільного телебачення.