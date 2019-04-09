Сьогодні депутати продовжать розглядати закон про мову. Фото: 5 канал

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Депутати Верховної Ради сьогодні, 9 квітня, продовжують розгляд законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної у другому читанні.

До сьогоднішнього порядку денного внесено лише один законопроект № 5670, повідомляється на сайті парламенту.

Зазначимо, що депутатам залишилось розглянути ще 862 правки до «мовного закону». Раніше прогнозувалось, що депутати мають завершити розгляд цього законопроекту до другого туру виборів президента України. Утім, на думку голови парламентського комітету з питань культури і духовності Миколи Княжицького, цього може й не статися, оскільки частина депутатів перебувають на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Також низка політиків, серед яких президент України Петро Порошенко, а також народний депутат Юлія Тимошенко, висловились про необхідність прийняти закон про імпічмент. За словами Порошенка, закони про імпічмент президента та про тимчасові слідчі комісії вкрай необхідні. Голова держави готовий делегувати своїх представників для обговорення вказаного законопроекту з депутатами.

Тимошенко також висловилась за прийняття закону про імпічмент та зняття недоторканості з президента та народних депутатів. За її словами, це дозволить запобігти зловживанням на посадах.