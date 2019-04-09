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Ракурс
Елітні десантники США прибудуть до України. Фото: ANNA-News

Елітні десантники США прибудуть до України (ФОТО)

9 кві 2019, 10:21
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В Україні в найближчі кілька днів прибудуть понад 150 солдат елітної 101-ї повітряно-десантної дивізії Армії США.

Американські військовослужбовці прибудуть для спільних тренувань в Яворський центр бойової підготовки. Очікується, що під час тренувань військові обміняються напрацьованим досвідом. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє посол України в США Валерій Чалий.

Прибуття клекотливих орлів (так їх прозвали через нашивки на рукаві) обговорили під час бесіди Чалого і начальника штабу Армії США генерала Марка Міллі. Також під час розмови було порушено тему можливого військового стратегічного партнерства двох країн.

Посол України в США зустрівся з начальником штабу Армії США Марком Міллі. Фото: Валерій Чалий

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп запропонував кандидатуру Міллі на пост Голови Об'єднаного комітету начальників штабу.

Як відомо, уряд Канади продовжить військову місію в Україні. З серпня 2015 року біля 200 канадських військових інструкторів працюють з українськими військовослужбовцями. За цей час вони встигли навчити близько 10 тис. Військових. Мандат місії повинен був закінчитися наприкінці березня поточного року.

Як раніше повідомляв «Ракурс», згідно з результатами опитування, не всі громадяни країн-членів НАТО готові надати військову підтримку Україні, а сам рейтинг симпатії Північноатлантичного альянсу стрімко падає в Євросоюзі.

Джерело: Ракурс


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