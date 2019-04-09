Елітні десантники США прибудуть до України. Фото: ANNA-News

https://racurs.ua/ua/n120505-elitni-desantnyky-ssha-prybudut-do-ukrayiny-foto.html

Ракурс

В Україні в найближчі кілька днів прибудуть понад 150 солдат елітної 101-ї повітряно-десантної дивізії Армії США.

Американські військовослужбовці прибудуть для спільних тренувань в Яворський центр бойової підготовки. Очікується, що під час тренувань військові обміняються напрацьованим досвідом. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє посол України в США Валерій Чалий.

Прибуття клекотливих орлів (так їх прозвали через нашивки на рукаві) обговорили під час бесіди Чалого і начальника штабу Армії США генерала Марка Міллі. Також під час розмови було порушено тему можливого військового стратегічного партнерства двох країн.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп запропонував кандидатуру Міллі на пост Голови Об'єднаного комітету начальників штабу.

Як відомо, уряд Канади продовжить військову місію в Україні. З серпня 2015 року біля 200 канадських військових інструкторів працюють з українськими військовослужбовцями. За цей час вони встигли навчити близько 10 тис. Військових. Мандат місії повинен був закінчитися наприкінці березня поточного року.

Як раніше повідомляв «Ракурс», згідно з результатами опитування, не всі громадяни країн-членів НАТО готові надати військову підтримку Україні, а сам рейтинг симпатії Північноатлантичного альянсу стрімко падає в Євросоюзі.