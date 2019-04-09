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Ракурс
Элитные десантники США прибудут в Украину. Фото: ANNA-News

Элитные десантники США прибудут в Украину (ФОТО)

9 апр 2019, 10:21
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В Украину в ближайшие несколько дней прибудут более 150 солдат элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Американские военнослужащие прибудут для совместных тренировок в Яворском центре боевой подготовки. Ожидается, что во время тренировок военные обменяются наработанным опытом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает посол Украины в США Валерий Чалый.

Прибытие клекочущих орлов (так их прозвали из-за нашивки на рукаве) обсудили во время беседы Чалого и начальника штаба армии США генерала Марка Милли. Также во время разговора была затронута тема возможного военного стратегического партнерства двух стран.

Посол Украины в США встретился с начальником штаба Армии США Марком Милли. Фото: Валерий Чалый

Отметим, что президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Милли на пост главы Объединенного комитета начальников штаба.

Как известно, правительство Канады продлит военную миссию в Украине. С августа 2015 года около 200 канадских военных инструкторов работают с украинскими военнослужащими. За это время они успели обучить около 10 тыс. военных. Мандат миссии должен был завершиться в конце марта текущего года.

Как ранее сообщал «Ракурс», согласно результатам опроса, не все граждане стран-членов НАТО готовы оказать военную поддержку Украине, а сам рейтинг симпатии Североатлантического альянса стремительно падает в Евросоюзе.

Источник: Ракурс


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