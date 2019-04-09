Элитные десантники США прибудут в Украину. Фото: ANNA-News

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Ракурс

В Украину в ближайшие несколько дней прибудут более 150 солдат элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Американские военнослужащие прибудут для совместных тренировок в Яворском центре боевой подготовки. Ожидается, что во время тренировок военные обменяются наработанным опытом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает посол Украины в США Валерий Чалый.

Прибытие клекочущих орлов (так их прозвали из-за нашивки на рукаве) обсудили во время беседы Чалого и начальника штаба армии США генерала Марка Милли. Также во время разговора была затронута тема возможного военного стратегического партнерства двух стран.

Отметим, что президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Милли на пост главы Объединенного комитета начальников штаба.

Как известно, правительство Канады продлит военную миссию в Украине. С августа 2015 года около 200 канадских военных инструкторов работают с украинскими военнослужащими. За это время они успели обучить около 10 тыс. военных. Мандат миссии должен был завершиться в конце марта текущего года.

Как ранее сообщал «Ракурс», согласно результатам опроса, не все граждане стран-членов НАТО готовы оказать военную поддержку Украине, а сам рейтинг симпатии Североатлантического альянса стремительно падает в Евросоюзе.