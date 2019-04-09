Парламент Великобритании одобрил отсрочку по «Брекзиту». Фото: Public Domain Pictures

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Палата общин британского парламента окончательно утвердила закон, обязывающий премьер-министра Терезу Мэй просить Европейский Союз об отсрочке «Брексита» до 30 июня 2019 года.

Законопроект поддержали 309 депутатов, против проголосовал 81 парламентарий. Ожидается, что 9 апреля Мэй проведет консультации с парламентом, а 10 апреля попросит Брюссель созвать чрезвычайный саммит касательно дальнейшей отсрочки. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Как известно, депутаты парламента Великобритании не один раз отклоняли соглашение Мэй по «Брекситу». В Брюсселе в марте согласились перенести его с 29 марта на 12 апреля.

Ранее Тереза Мэй просила перенести выход Великобритании из Европейского Союза на 30 июня. Согласно первоначальным договоренностям, страна должна была выйти из ЕС еще 29 марта 2019 года, однако из-за отсутствия поддержки соглашения с ЕС британскими депутатами этого не произошло.

Напомним, 3 апреля депутаты нижней палаты парламента Великобритании поддержали проект закона за перенос «Брекзита». Проект закона одобрили с перевесом в один голос. Документ должна была согласовать Палата лордов и утвердить королева Великобритании Елизавета II.

Ранее сообщалось, что президент Европейского Совета Дональд Туск предложит Лондону гибкую отсрочку Brexit на 12 месяцев. Эту идею еще должны согласовать лидеры Евросоюза.