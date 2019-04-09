Парламент Великої Британії схвалив відстрочку щодо «Брекзиту». Фото: Public Domain Pictures

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Палата громад британського парламенту остаточно затвердила закон, який зобов’язує прем'єр-міністра Терезу Мей просити Європейський Союз щодо відкладення «Брекзиту» до 30 червня 2019 року.

Законопроект підтримали 309 депутатів, проти проголосував 81 парламентарій. Очікується, що 9 квітня Мей проведе консультації з парламентом, а 10 квітня попросить Брюссель скликати надзвичайний саміт щодо подальшої відстрочки. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як відомо, депутати парламенту Великої Британії не один раз відхиляли угоду Мей щодо «Брекзит». У Брюсселі в березні погодилися перенести її з 29 березня на 12 квітня.

Раніше Тереза Мей просила перенести вихід Великої Британії із Європейського Союзу на 30 червня. Відповідно до початкових домовленостей, країна повинна була вийти з ЄС ще 29 березня 2019 року, однак через відсутність підтримки угоди з ЄС британськими депутатами цього не сталося.

Нагадаємо, 3 квітня депутати нижньої палати парламенту Великої Британії підтримали проект закону за перенесення «Брекзиту». Проект закону схвалили з перевагою в один голос. Документ повинні були ще погодити Палата лордів і затвердити королева Великої Британії Єлизавета II.

Раніше повідомлялося, що президент Європейської Ради Дональд Туск запропонує Лондону гнучку відстрочку Brexit на 12 місяців. Цю ідею ще повинні узгодити лідери Євросоюзу.