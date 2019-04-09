Гендиректор Twitter отримав 1,4 дол. зарплатні за минулий рік. Фото: ChangeUA

https://racurs.ua/ua/n120503-gendyrektor-twitter-otrymav-1-4-dol-zarplatni-za-mynulyy-rik.html

Ракурс

Творець і генеральний директор компанії Twitter Джек Дорсі отримав за минулий рік 1,4 дол. зарплати. Раніше Дорсі і зовсім відмовлявся від оплати своєї праці в організації.

Причиною відмови Дорсі назвав віру в цінності і потенціал компанії. Зарплатня в півтора долара за рік стала першою оплатою праці генерального директора компанії за останні чотири роки після повернення на посаду. Про це повідомляє видання bloomberg.

Дізнатися, що з’явилася у генерального директора з’явилася зарплатня, вдалося за документами компанії, які опублікували в понеділок. Зарплату Дорсі вже порівняли з обмеженням по кількості знаків для повідомлення в соцмережі Twitter в 2006 році. Тоді ліміт був 140 знаків.

З 2017 року обмеження по знакам підняли і воно становить 280 знаків. Чи позначиться це на зарплати Дорсі в майбутньому поки невідомо.

Джек Дорсі створив не тільки компанію Twitter, але і є засновником Square. Згідно з рейтингом журналу Forbes, станом на січень поточного року Дорсі має статки, які оцінюються в 5,5 млрд дол.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями компанію Twitter оштрафували в Росії через відмову надати інформацію про локалізацію даних користувачів. Юристи, що представляють Twitter, зазначили, що претензії Роскомнадзора необгрунтовані.