Володимир Зеленський не буде повторно проходити медобстеження. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n120502-zelenskyy-ne-bude-zdavaty-analizy-mijnarodniy-antydopingoviy-agenciyi-shtab-kandydata-video.html

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Володимир Зеленський не здаватиме аналізи міжнародній антидопінговій агенції.

Молодий політик раніше вже здавав аналізи незалежній лабораторії, всі процедури були проведені відповідно до чинного законодавства України. Тому немає необхідності в ще одному медичному обстеженні. Про це заявив представник штабу кандидата під час брифінгу після зустрічі із керівництвом телеканалу «Суспільний» щодо проведення дебатів. Брифінг транслювали українські телеканали.

«Якщо в когось є сумніви, що вони якісь недійсні, що були якісь махінації, будь ласка, звертайтеся до відповідних органів, нехай вони з’ясовують», — зазначили в штабі Зеленського.

Раніше легендарний український боксер Володимир Кличко у Twitter з посиланням на президента VADA Маргарет Гудмен повідомив, що представники Волонтерської антидопінгової асоціації будуть у Києві та можуть взяти аналізи у Зеленського та Порошенка.

Як відомо, минулого тижня кандидати в президенти України здали аналізи на наркотики та алкоголь. Володимир Зеленський пройшов медичне обстеження на в незалежній лабораторії «Євролаб», а Петро Порошенко на НСК «Олімпійський».

Згодом команда Зеленського оприлюднила результати аналізів, користувачі соцмереж помітили в оформленні документу деякі невідповідності. Команда переможця першого туру президентських виборів пояснила конфуз із результатами звичайною помилкою в оформленні документа.

Після цього представники штабу Порошенка почали обливати брудом Зеленського, навіть сам чинний президент заявив про загрозу обрання президентом людини, яка, можливо, «має наркотичну залежність», і про готовність пройти міжнародний тест.