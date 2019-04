Аналізи Порошенка та Зеленського на днях можуть взяти представники Волонтерської антидопінгової асоціації (Voluntary Anti-Doping Association). Фахівці VADA невдовзі будуть у Києві. Про це повідомив боксер Володимир Кличко у Twitter з посиланням на президента VADA Маргарет Гудмен.

Раніше Кличко помилково запропонував Петру Порошенку й Володимиру Зеленському скористатися послугами міжнародних експертів Світової антидопінгової агенції (World Anti-Doping Agency, WADA). Спочатку Кличко написав про WADA, а потім виправив на VADA. VADA — це Добровільна антидопінгова асоціація, яка не має жодного стосунку до WADA. Дана асоціація просуває ефективні антидопінгові практики і програми в боксі і змішаних єдиноборствах.

Нагадаємо, минулого тижня кандидати в президенти України здали аналізи на наркотики та алкоголь. Ініціатором тестування виступив Зеленський, який потім мав конфуз із результатами. Після цього Порошенко заявив про загрозу обрання президентом людини, яка, можливо, «має наркотичну залежність», і про готовність пройти міжнародний тест.

Також нагадаємо, що саме WADA свого часу викрила Росію у підробці допінг-тестів олімпійських спортсменів.

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?!

Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official@poroshenkopic.twitter.com/sneaCwAXNe

— Klitschko (@Klitschko) April 7, 2019