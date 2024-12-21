Зеленський звільнив послів України у низці країн. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський звільнив послів у чотирьох країнах.

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Так, зі своїх посад звільнили посла в Руанді Андрія Праведника, посла в Словенії Андрія Тарана, посла в Литві Петра Бешту та посла в Японії Сергія Корсунського. Про звільнення йдеться в указах президента № 863/2024, № 864/2024, № 865/2024 і № 866/2024, які опубліковані на сайті глави держави.

Крім того, звільнено посла України в Китаї Павла Рябікіна, який працював на цій посаді з квітня 2023 року. До цього Рябікін був головою Державної митної служби України, а в 2021—2023 роках очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Також відомо, що колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник стане представником України в ООН замість Сергія Кислиці, якого Зеленський сьогодні звільнив з посади постпреда.

Нагадаємо, 20 грудня президент Володимир Зеленський оголосив, що затвердив більш ніж 30 нових призначень на посади українських послів. Зокрема, замість Василя Боднара, послом у Туреччині буде заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял. Альона Гетьманчук стане представником України в НАТО.