Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n202361-zelenskyy-pogodyv-pryznachennya-ponad-30-posliv-video.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський погодив понад 30 рішень щодо призначення нових послів України за кордоном.

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Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял — у Туреччину, Альона Гетьманчук — представником України в НАТО, Андрій Мельник — представником України в ООН, — зазначив Зеленський.