Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, скріншот відео

Зеленський погодив призначення понад 30 послів (ВІДЕО)

20 гру 2024, 21:26
999

Президент Володимир Зеленський погодив понад 30 рішень щодо призначення нових послів України за кордоном.


.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял — у Туреччину, Альона Гетьманчук — представником України в НАТО, Андрій Мельник — представником України в ООН, — зазначив Зеленський.

Ці та інші укази — невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами, — додав він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів