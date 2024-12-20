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Володимир Зеленський, скріншот відео
Зеленський погодив призначення понад 30 послів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202361-zelenskyy-pogodyv-pryznachennya-ponad-30-posliv-video.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський погодив понад 30 рішень щодо призначення нових послів України за кордоном.
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Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.
Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял — у Туреччину, Альона Гетьманчук — представником України в НАТО, Андрій Мельник — представником України в ООН, — зазначив Зеленський.
Ці та інші укази — невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами, — додав він.