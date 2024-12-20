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Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

Зеленский согласовал назначение более 30 послов (ВИДЕО)

20 дек 2024, 21:26
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Президент Володимир Зеленський погодив понад 30 рішень щодо призначення нових послів України за кордоном.


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Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял — у Туреччину, Альона Гетьманчук — представником України в НАТО, Андрій Мельник — представником України в ООН, — зазначив Зеленський.

Ці та інші укази — невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами, — додав він.

Источник: Ракурс


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