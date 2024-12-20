Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, скриншот видео
Зеленский согласовал назначение более 30 послов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202361-zelenskiy-soglasoval-naznachenie-bolee-30-poslov-video.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський погодив понад 30 рішень щодо призначення нових послів України за кордоном.
.
Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.
Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял — у Туреччину, Альона Гетьманчук — представником України в НАТО, Андрій Мельник — представником України в ООН, — зазначив Зеленський.
Ці та інші укази — невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами, — додав він.
Загрузка...