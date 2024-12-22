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Ракурс
Володимиру Зеленському передали Вифлеємський вогонь, скріншот відео

Скаути передали Зеленському Вифлеємський вогонь (ВІДЕО)

22 гру 2024, 16:31
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими скаутами, які передали йому Вифлеємський вогонь миру.


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Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Зеленського.

Зустрівся з українськими скаутами, які передали Вифлеємський вогонь миру. Вогонь також передадуть нашим захисникам і захисницям. Дякую скаутським організаціям за те, що допомагаєте і дбаєте про Україну, — розповів Зеленський.

Джерело: Ракурс


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