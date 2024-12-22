Володимиру Зеленському передали Вифлеємський вогонь, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n202417-skauty-peredaly-zelenskomu-vyfleiemskyy-vogon-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими скаутами, які передали йому Вифлеємський вогонь миру.

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Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Зеленського.