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Володимиру Зеленському передали Вифлеємський вогонь, скріншот відео
Скаути передали Зеленському Вифлеємський вогонь (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202417-skauty-peredaly-zelenskomu-vyfleiemskyy-vogon-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими скаутами, які передали йому Вифлеємський вогонь миру.
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Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Зеленського.
Зустрівся з українськими скаутами, які передали Вифлеємський вогонь миру. Вогонь також передадуть нашим захисникам і захисницям. Дякую скаутським організаціям за те, що допомагаєте і дбаєте про Україну, — розповів Зеленський.
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