У Львові на Полях почесних поховань Захисників України запалили Вифлеємський вогонь, фото: Андрій Садовий

https://racurs.ua/ua/n202204-na-polyah-pochesnyh-pohovan-zahysnykiv-ukrayiny-u-lvovi-zapalyly-vyfleiemskyy-vogon-foto.html

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У Львові сьогодні, 15 грудня, місцеві пластуни започаткували нову традицію — запалили Вифлеємський вогонь миру на Полях почесних поховань Захисників України.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Після цього він буде поширений по всій країні. Нехай це світло дарує нову надію, віру у Перемогу та зігріває всіх, кому сьогодні потрібна підтримка! — зазначив Садовий.

Щороку напередодні Різдва відбувається міжнародний скаутський захід Вифлеємський вогонь миру — передача символічного вогню з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Цей вогонь є символом доброї справи і підтримки.

З 1998 року щороку українські пластуни перебирають Вифлеємський вогонь від польських скаутів і поширюють його по всій Україні. Цього року передача відбувалася також від скаутів Словаччини.