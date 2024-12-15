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Во Львове на Полях почетных захоронений Защитников Украины зажгли Вифлеемский огонь, фото: Андрей Садовый

На Полях почетных захоронений Защитников Украины во Львове зажгли Вифлеемский огонь (ФОТО)

15 дек 2024, 20:01
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У Львові сьогодні, 15 грудня, місцеві пластуни започаткували нову традицію — запалили Вифлеємський вогонь миру на Полях почесних поховань Захисників України.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Після цього він буде поширений по всій країні. Нехай це світло дарує нову надію, віру у Перемогу та зігріває всіх, кому сьогодні потрібна підтримка! — зазначив Садовий.

Щороку напередодні Різдва відбувається міжнародний скаутський захід Вифлеємський вогонь миру — передача символічного вогню з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Цей вогонь є символом доброї справи і підтримки.

З 1998 року щороку українські пластуни перебирають Вифлеємський вогонь від польських скаутів і поширюють його по всій Україні. Цього року передача відбувалася також від скаутів Словаччини.

У Львові на Полях почесних поховань Захисників України запалили Вифлеємський вогонь, фото: Андрій Садовий

Источник: Ракурс


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